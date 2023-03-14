Польща назвала терміни передачі Україні винищувачів МіГ-29

Про це він сказав на брифінгу 14 березня.

Журналіст нагадав, що президент Польщі Анджей Дуда заявляв про готовність країни передати свої винищувачі МіГ-29 Україні.

"Це може статися протягом найближчих 4-6 тижнів", — пояснив Моравецький.