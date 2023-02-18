Польща розглядає можливість передачі Україні МіГ-29 та готова до коаліції по F-16, – Дуда
Польща розглядає питання передачі Україні своїх МіГ-29 та приєднається до коаліції щодо надання Україні винищувачів F-16, якщо така буде
Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів в інтерв’ю "Укрінформу".
Зокрема, Дуда заявив, що підготовка пілота F-16, є довготривалим процесом: "Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання".
Натомість на МіГ-29 чи Су українські пілоти "готові літати практично відразу".
"Насправді вони могли б на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки МіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання", - зазначив Дуда.
За його словами, у питанні надання Польщею Україні винищувачів F-16 є "проблема", оскільки їх у Польщі "просто замало, беручи до уваги масштаби і загальний потенціал країни".
Він повідомив, що зараз у Польщі очікують на літаки F-35 і FA-50, закуплені у США та Південній Кореї.
"Для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми маємо обговорити з нашими союзниками", - додав президент Польщі.
- Нагадаємо, ще торік у березні Польща була готова передати свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна. Водночас просила США надати їй літаки на заміну, проте у Вашингтоні цю ідею відкинули.
- У вересні Польща уклала контракт про закупівлю замість радянських винищувачів Су та МіГ 48 корейських FA-50.
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