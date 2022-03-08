Польща готова передати США всі винищувачі МіГ-29 для допомоги Україні, але просить інші літаки взамін

Про це йдеться у заяві МЗС країни.

"Після консультацій між президентом та урядом, країна готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої літаки МіГ-29 на авіабазі Рамштайн (Німеччина) і передати їх у розпорядження уряду США", - йдеться у заяві.

Також Польща просить Штати надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"Польща готова негайно встановити умови закупівлі літаків. Уряд також просить інших членів НАТО - власників літаків МІГ-29 - діяти аналогічно", - заявили у МЗС.6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що країна шукає способи, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.