Міністр оборони Польщі оцінив імовірність створення "авіаційної коаліції"

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Вважаю, що створення такої коаліції є питанням часу. Як союзники, ми повинні разом дозріти до такого рішення", - заявив міністр.

"Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції... В цьому питанні є повна єдність між президентом і польським урядом. Ми постійно працюємо над рішенням, яке задовольнятиме усі сторони", - додав Блащак.