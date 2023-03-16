Міністр оборони Польщі оцінив імовірність створення "авіаційної коаліції"
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак уважає, що "авіаційну коаліцію", яка передасть Україні винищувачі, буде сформовано на 100%
Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.
"Вважаю, що створення такої коаліції є питанням часу. Як союзники, ми повинні разом дозріти до такого рішення", - заявив міністр.
"Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції... В цьому питанні є повна єдність між президентом і польським урядом. Ми постійно працюємо над рішенням, яке задовольнятиме усі сторони", - додав Блащак.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше повідомив, що Україна може отримати польські МіГ-29 протягом 4-6 тижнів.
- Словаччина теж розмірковує про передачу Україні літаків МіГ, але відповідне рішення ще має ухвалити її парламент.
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