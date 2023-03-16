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Міністр оборони Польщі оцінив імовірність створення "авіаційної коаліції"

16 березня, 2023 четвер
13:31
Світ міністр оборони Польщі Маріуш Блащак

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак уважає, що "авіаційну коаліцію", яка передасть Україні винищувачі, буде сформовано на 100%

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Вважаю, що створення такої коаліції є питанням часу. Як союзники, ми повинні разом дозріти до такого рішення", - заявив міністр.

"Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції... В цьому питанні є повна єдність між президентом і польським урядом. Ми постійно працюємо над рішенням, яке задовольнятиме усі сторони", - додав Блащак.

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зброя для України
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