Україна днями отримає від Польщі чотири літаки МіГ-29, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда ствердив, що найближчими днями Україна отримає від країни 4 з обіцяних 10 винищувачів МіГ-29
Про це поінформував кореспондент Укрінформу на конференції президента Польщі Анджея Дуди та його чеського колеги Петра Павела.
"Найближчими днями передамо 4 літаки…. І протягом року поступово передамо решту", - сказав Анджей Дуда.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше повідомив, що Україна може отримати польські МіГ-29 протягом 4-6 тижнів.
- Словаччина теж розмірковує про передачу Україні літаків МіГ, але відповідне рішення ще має ухвалити її парламент.
- Пізніше міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що авіаційну коаліцію, яка передасть Україні винищувачі, буде сформовано на 100%.
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