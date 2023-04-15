Президент Польщі розповів про особливості передачі МіГ-29 Україні

Про це Дуда повідомив на пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом, інформує "Українська правда".

"Зараз ми висилаємо Україні літаки МіГ-29. Ймовірно, ми ці літаки, те що у нас ще залишилося, поступово передаватимемо (Україні – ред.) з наших ресурсів. Однак ми це робитимемо в міру того, як ці ресурси поповнюватимуться новими літаками стандартів НАТО, які ми купуємо для польської армії", - зазначив Дуда.

Він додав, що йдеться про літаки FA-50, які Польща закупила у Південної Кореї, і перші одиниці яких потраплять до Польщі вже влітку 2023 року, а також про літаки F-35 із США.

Президент Польщі повідомив, що виробництво F-35 для ЗС Польщі вже розпочалася, а глава польського уряду Матеуш Моравeцький, який днями був з візитом у США, вів переговори на цю тему з американським виробником – компанією Lokheed Martin.

Дуда заявив, що Польща займає третє місце, після США і Британії, за рівнем військової допомоги Україні. За його словами, Варшава передала Києву понад 300 танків PT-91 і Т-72, а також Leopard 2, САУ Krab, ПЗРК Piorun.