Президент Польщі розповів про особливості передачі МіГ-29 Україні
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передаватиме Україні МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку винищувачами FA-50 та згодом F-35
Про це Дуда повідомив на пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом, інформує "Українська правда".
"Зараз ми висилаємо Україні літаки МіГ-29. Ймовірно, ми ці літаки, те що у нас ще залишилося, поступово передаватимемо (Україні – ред.) з наших ресурсів. Однак ми це робитимемо в міру того, як ці ресурси поповнюватимуться новими літаками стандартів НАТО, які ми купуємо для польської армії", - зазначив Дуда.
Він додав, що йдеться про літаки FA-50, які Польща закупила у Південної Кореї, і перші одиниці яких потраплять до Польщі вже влітку 2023 року, а також про літаки F-35 із США.
Президент Польщі повідомив, що виробництво F-35 для ЗС Польщі вже розпочалася, а глава польського уряду Матеуш Моравeцький, який днями був з візитом у США, вів переговори на цю тему з американським виробником – компанією Lokheed Martin.
Дуда заявив, що Польща займає третє місце, після США і Британії, за рівнем військової допомоги Україні. За його словами, Варшава передала Києву понад 300 танків PT-91 і Т-72, а також Leopard 2, САУ Krab, ПЗРК Piorun.
- Нагадаємо, у середині березня Польща зі Словаччиною погодилися передати Україні винищувачі МіГ-29. Наразі Польща передала Україні 8 літаків МіГ-29 та готує до передачі ще 6 винищувачів.
- У середині квітня Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29, які Варшава отримала зі старих запасів НДР. Німеччина оперативно погодила поставку. Попередньо йдеться про передачу п'яти літаків.
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