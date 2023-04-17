Словаччина заявила, що передала Україні усі 13 анонсованих винищувачів МіГ-29
Станом на ранок 17 квітня у Словаччині повідомили про прибуття в Україну усіх 13 анонсованих винищувачів МіГ-29
Про це інформує міноборони країни.
"Ця передача була здійснена суходолом з огляду на максимально можливу безпеку, ще раз величезне спасибі всім залученим силам, тому що в таких випадках це дійсно важлива і складна логістична операція", – заявив міністр оборони Ярослав Надь.
Нині в Україні вже всі 13 анонсованих винищувачів МіГ-29.
Надь нагадав, що літаки МіГ-29 є значною підтримкою України в її захисті від російської військової агресії та у захисті громадян.
"До того ж на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатними для використання. Ми робимо правильні речі", - додав міністр.
- 17 березня уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29.
- США запропонували Словаччині продати 12 нових гелікоптерів Bell AH-1Z Viper зі знижкою після того, як Братислава відправить в Україну свої винищувачі МіГ-29.
- 23 березня Словаччина передала Україні перші 4 винищувачі МіГ-29.
- 13 квітня Німеччина дозволила Польщі реекспорт МіГ-29 Україні.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передаватиме Україні МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку винищувачами FA-50 та згодом F-35.
- Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29, які Варшава отримала зі старих запасів НДР.
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