Про нову партію літаків для України повідомили у постійному представництві Польщі в ЄС у Twitter.

"Із 28 літаків, переданих Києву наразі, Польща відправила аж 14 винищувачів МіГ-29", - йдеться в повідомленні.

Загалом Польща має щонайменше 22 винищувачі МіГ-29 у складі своїх Повітряних сил.

МіГ-29 – це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору і СРСР протягом 80-х років минулого століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема України.