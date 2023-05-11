Польща передала Україні ще 4 винищувачі МіГ-29: загалом надано вже 14 літаків
У березні Польща та Словаччина погодились передати Україні свої винищувачі МіГ-29 – на цей час надано вже 27 літаків
Про нову партію літаків для України повідомили у постійному представництві Польщі в ЄС у Twitter.
"Із 28 літаків, переданих Києву наразі, Польща відправила аж 14 винищувачів МіГ-29", - йдеться в повідомленні.
Загалом Польща має щонайменше 22 винищувачі МіГ-29 у складі своїх Повітряних сил.
МіГ-29 – це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору і СРСР протягом 80-х років минулого століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема України.
- Нагадаємо, у середині березня Польща зі Словаччиною погодилися передати Україні винищувачі МіГ-29. На початок Польща передала Україні 8 літаків МіГ-29.
- 15 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передаватиме Україні МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку винищувачами FA-50 та згодом F-35.
- У середині квітня Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29, які Варшава отримала зі старих запасів НДР. Німеччина оперативно погодила поставку.
- Станом на 17 квітня у Словаччині повідомили про прибуття в Україну усіх 13 анонсованих винищувачів МіГ-29.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе