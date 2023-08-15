Найбільший за 30 років: у Варшаві відбувся парад польської армії
15 серпня у Варшаві провели великий військовий парад до Дня польської армії - на ньому продемонстрували нові та модернізовані зразки техніки
Про це повідомила журналістка Еспресо Марія Черняхівська.
"Військовий парад уже розпочався. Вже грає військовий оркестр Польщі, вже зустрічають перших осіб держави. Щойно повз нас проходив міністр оборони, прем'єр-міністр, і вже їде автомобіль з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вони всі тут матимуть слово - тут є спеціальна трибуна, запрошені гості - духовенство, політики", - розповіла вона.
За її словами, після цього почалась основна видовищна частина.
Фото: Reuters
"Подивитися на неї зібралося дуже багато людей. Вони всі сидять на пагорбі, на вулиці 33 градуси, але всі чекають цього масштабного дійства, яке почнеться з авіашоу. Польські пілоти сьогодні продемонструють у небі 92 літаки, потім ми побачимо понад 2 тис. військовослужбовців Польщі. Також багато сучасного озброєння, нових військових машин польського, корейського, американського виробництва, придбаних в останні роки", - сказала журналістка.
Фото: скріншот
На параді показали процес модернізації техніки Війська польського. Це американські танки ABRAMS М1А1, корейські танки К2, самохідні гаубиці К9.
Фото: Reuters
Також представили зразки військової техніки, виготовленої польською військовою промисловістю. Це самохідні гаубиці Krab, нові БМП Borsuk, бронетранспортери Rosomak, самохідні міномети Rak, мінні загороджувачі Baobab-K.
Фото: скріншот
На параді показали реактивні системи залпового вогню HIMARS, ЗРК Patriot, корейські легкі винищувачі FA-50 та гелікоптери Black Hawk AW101, AW149, а також винищувачі F-35 ВПС США.
Крім вояків Війська польського, у параді взяли участь вояки країн-союзниць з батальйонної бойової групи НАТО, дислокованої в Ожиші - американські, британські, румунські та хорватські вояки. Також були французькі військові, які активно беруть участь у місії ЄС з навчання українців.
Парад називають найбільшим за останні тридцять років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37
Купівля 37Продаж 37.73
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе