Про це повідомила журналістка Еспресо Марія Черняхівська.

"Військовий парад уже розпочався. Вже грає військовий оркестр Польщі, вже зустрічають перших осіб держави. Щойно повз нас проходив міністр оборони, прем'єр-міністр, і вже їде автомобіль з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вони всі тут матимуть слово - тут є спеціальна трибуна, запрошені гості - духовенство, політики", - розповіла вона.

За її словами, після цього почалась основна видовищна частина.

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"Подивитися на неї зібралося дуже багато людей. Вони всі сидять на пагорбі, на вулиці 33 градуси, але всі чекають цього масштабного дійства, яке почнеться з авіашоу. Польські пілоти сьогодні продемонструють у небі 92 літаки, потім ми побачимо понад 2 тис. військовослужбовців Польщі. Також багато сучасного озброєння, нових військових машин польського, корейського, американського виробництва, придбаних в останні роки", - сказала журналістка.

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На параді показали процес модернізації техніки Війська польського. Це американські танки ABRAMS М1А1, корейські танки К2, самохідні гаубиці К9.

Фото: Reuters

Також представили зразки військової техніки, виготовленої польською військовою промисловістю. Це самохідні гаубиці Krab, нові БМП Borsuk, бронетранспортери Rosomak, самохідні міномети Rak, мінні загороджувачі Baobab-K.

Фото: скріншот

На параді показали реактивні системи залпового вогню HIMARS, ЗРК Patriot, корейські легкі винищувачі FA-50 та гелікоптери Black Hawk AW101, AW149, а також винищувачі F-35 ВПС США.

Крім вояків Війська польського, у параді взяли участь вояки країн-союзниць з батальйонної бойової групи НАТО, дислокованої в Ожиші - американські, британські, румунські та хорватські вояки. Також були французькі військові, які активно беруть участь у місії ЄС з навчання українців.

Парад називають найбільшим за останні тридцять років.