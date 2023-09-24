Військо польське стане найсильнішою сухопутною армією в Європі, – голова міноборони Польщі
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про намір зробити Військо польське найсильнішою сухопутною армією в Європі, адже може налічувати 300 тисяч солдатів
Про це інформує Polskie Radio.
Зазначається, що у суботу, 23 вересня, присягу склали близько 850 бійців збройних сил Польщі. Це найбільша група серед 4,4 тисяч вояків, які склали чи складатимуть присягу цими вихідними.
Таким чином, за словами очільника міноборони, Військо польське буде найсильнішою сухопутною армією в Європі.
Блащак підкреслив, що важливо стримати агресора, аби Росія не наважилася зайти до Польщі.
"А якщо додати те, що кожен сантиметр польської землі захищає Військо польське, ми маємо гарантію безпеки нашої Батьківщини", - додав міністр оборони Польщі.
- Про те, що польська влада працює над тим, щоб їхня сухопутна армія стала найбільшою у Європі писав The Telegraph ще у березні. Тоді зазначалося, що російське вторгнення в Україну змусило Польщу зробити справжню революцію в оборонному секторі. Поляки планують витрачати 4% ВВП на армію - цей показник вдвічі перевищує нормативи НАТО.
- 27 травня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав документ про збільшення чисельності польської армії у майже два рази.
- 15 серпня у Варшаві провели найбільший за 30 років військовий парад до Дня польської армії - на ньому продемонстрували нові та модернізовані зразки техніки.
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