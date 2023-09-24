Військо польське стане найсильнішою сухопутною армією в Європі, – голова міноборони Польщі

Про це інформує Polskie Radio.

Зазначається, що у суботу, 23 вересня, присягу склали близько 850 бійців збройних сил Польщі. Це найбільша група серед 4,4 тисяч вояків, які склали чи складатимуть присягу цими вихідними.

Таким чином, за словами очільника міноборони, Військо польське буде найсильнішою сухопутною армією в Європі.

Блащак підкреслив, що важливо стримати агресора, аби Росія не наважилася зайти до Польщі.

"А якщо додати те, що кожен сантиметр польської землі захищає Військо польське, ми маємо гарантію безпеки нашої Батьківщини", - додав міністр оборони Польщі.