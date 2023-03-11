Польща розбудовує найбільшу сухопутну армію Європи, - The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначає видання, російське вторгнення в Україну змусило Польщу зробити справжню революцію в оборонному секторі. Поляки планують витрачати 4% ВВП на армію - цей показник вдвічі перевищує нормативи НАТО.

У програмі модернізації планується закупити більше ніж 1000 танків, 600 самохідних гаубиць, 18 пускових установок HIMARS, 288 систем РСЗВ.

Армію також підсилять понад 1 000 бойових машин піхоти польського виробництва, 96 гелікоптерів AH-64E Apache і 48 літаків FA-50.

Загалом Польща розмістила замовлення на постачання озброєнь на суму понад $117 мільярдів до 2035 року. Цьогоріч оборонний бюджет становить рекордні 26 мільярдів.

Чисельність польської армії хочуть подвоїти до 300 тис. осіб.