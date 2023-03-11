Польща розбудовує найбільшу сухопутну армію Європи, - The Telegraph
Польська влада працює над тим, щоб їхня сухопутна армія стала найбільшою у Європі
Про це повідомляє The Telegraph.
Як зазначає видання, російське вторгнення в Україну змусило Польщу зробити справжню революцію в оборонному секторі. Поляки планують витрачати 4% ВВП на армію - цей показник вдвічі перевищує нормативи НАТО.
У програмі модернізації планується закупити більше ніж 1000 танків, 600 самохідних гаубиць, 18 пускових установок HIMARS, 288 систем РСЗВ.
Армію також підсилять понад 1 000 бойових машин піхоти польського виробництва, 96 гелікоптерів AH-64E Apache і 48 літаків FA-50.
Загалом Польща розмістила замовлення на постачання озброєнь на суму понад $117 мільярдів до 2035 року. Цьогоріч оборонний бюджет становить рекордні 26 мільярдів.
Чисельність польської армії хочуть подвоїти до 300 тис. осіб.
- 9 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща передала Україні ще 10 танків Leopard 2А4.
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