Польща відправила до України ще 10 танків Leopard 2А4

Про це мовиться на сайті польського міністерства оборони.

Маріуш Блащак нагадав, що Польща була однією з ініціаторок коаліції країн, які б передали Україні бойові танки Leopard, зокрема ЗСУ отримали 4 одиниці, а ще 10 прибудуть цього тижня:

"Просто нагадаю: я домовився з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом про те, що буду відповідати за створення коаліції країн з танками Leopard 2A4, а міністр Пісторіус — Leopard 2A6. Я привів до створення такої коаліції. 14 польських танків, 4 вже в Україні. Цього тижня в Україну доставлять ще 10" — ствердив польський віцепрем'єр.