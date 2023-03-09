Польща відправила до України ще 10 танків Leopard 2А4
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща передала Україні ще 10 танків Leopard 2А4, перші з 14 обіцяних ЗСУ отримали 24 лютого
Про це мовиться на сайті польського міністерства оборони.
Маріуш Блащак нагадав, що Польща була однією з ініціаторок коаліції країн, які б передали Україні бойові танки Leopard, зокрема ЗСУ отримали 4 одиниці, а ще 10 прибудуть цього тижня:
"Просто нагадаю: я домовився з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом про те, що буду відповідати за створення коаліції країн з танками Leopard 2A4, а міністр Пісторіус — Leopard 2A6. Я привів до створення такої коаліції. 14 польських танків, 4 вже в Україні. Цього тижня в Україну доставлять ще 10" — ствердив польський віцепрем'єр.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков ствердив, що загалом Україна отримає від партнерів щонайменше два батальйони танків Leopard 2 та 6-7 батальйонів Leopard 1.
- У п'ятницю 24 лютого Польща відправила перші 14 танків Leopard 2 для української армії на фронт. Очільник Міністерства оборони Олексій Резніков та прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із колегою Матеушем Моравецьким зустріли перші чотири танки Leopard 2, передані Україні.
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