Про це Шмигаль повідомив у telegram 24 лютого.

"Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також заїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Перші чотири танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким", - зазначив Шмигаль.

Також прем'єри привітали екіпажі українських танкістів, що вже мають успішний бойовий досвід.

"Дякуємо нашим військовим за надійний захист. Вдячні Польщі та всім партнерам за рішучі кроки, що наближають перемогу України. За лідерства Президента України продовжуємо розширювати танкову коаліцію, аби повернути свободу на всі українські території", - наголосив Шмигаль.