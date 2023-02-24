"Заїхали захистити свободу": Резніков і Моравецькій зустріли перші танки Leopard 2, надані Україні
Очільник Міністерства оборони Олексій Резніков та прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із колегою Матеушем Моравецьким зустріли перші чотири танки Leopard 2, передані Україні
Про це Шмигаль повідомив у telegram 24 лютого.
"Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також заїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Перші чотири танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким", - зазначив Шмигаль.
Також прем'єри привітали екіпажі українських танкістів, що вже мають успішний бойовий досвід.
"Дякуємо нашим військовим за надійний захист. Вдячні Польщі та всім партнерам за рішучі кроки, що наближають перемогу України. За лідерства Президента України продовжуємо розширювати танкову коаліцію, аби повернути свободу на всі українські території", - наголосив Шмигаль.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков ствердив, що загалом Україна отримає від партнерів щонайменше два батальйони танків Leopard 2 та 6-7 батальйонів Leopard 1.
- У п'ятницю 24 лютого Польща відправила перші 14 танків Leopard 2 для української армії на фронті. Зеленський це підтвердив.
- 24 лютого у першу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва, де поклав вінок до Стіни пам'яті загиблих.
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