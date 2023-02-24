Прем'єр-міністр Польщі Моравецький прибув до Києва
У першу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва, де поклав вінок до Стіни пам'яті загиблих
Про це інформує TVP.INFO.
Сьогодні 24 лютого Моравецький вшанував пам'ять полеглих за Україну біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського Златоверхого монастиря.
Прем'єр-міністр Польщі зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і українським колегою Денисом Шмигалем.
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- У вівторок, 21 лютого, президент США Джо Байден під час промови у Польщі заявив, що НАТО не припинить підтримувати Україну, а бажання Путіна отримати нові землі не справдяться.
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