Потенціалу не багато, - Дуда про передачу Україні F-16

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, Польща все ще має деякі літаки, які були придбані в Радянського союзу або в Німеччини, коли армія Німецької Демократичної Республіки припинила своє існування. Тоді її обладнання можна було взяти на озброєння, тож Польща змогла отримати сучасні за тодішніми мірками літаки Міг-29. Частина з них досі перебуває на озброєнні польської армії.

Також Польща має винищувачі F16, придбані в США у рамках програми з модернізації військово-повітряних сил країни.

"Цих літаків всього 48, тому їх не так багато. Врахуйте, що на одному американському авіаносці сто літаків. Тобто потенціалу в нашої країни небагато", - розповів Дуда.

Він додав, що Польща також придбала в Сполучених Штатів дві ескадрильї F3. Також зараз країна купує винищувачі у Південної Кореї. Очікується, що їх доставлять у Польщі наприкінці 2023 року.

"Але це майбутнє, а сьогодні факти такі, що нам не вистачає F16, які чудово захищають наш повітряний простір. Тому відмова від будь-якого з цих літаків – це дуже серйозне рішення, враховуючи, що вони потребують серйозного та дорогого обслуговування. Тому ми не виключаємо, що це вимагатиме ширших дій з боку НАТО", - підсумував президент Польщі.