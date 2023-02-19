Про це він сказав у інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Він завив, що від режиму Лукашенка можна очікувати що завгодно, проте Дуда впевнений, що диктатор намагається уникнути відкритого бою Білорусі з Україною.

"Немає сумнівів, що Лукашенко десь намагається уникнути того, щоб Путін змусив його допустити білоруську армію в Україну, вступити у відкритий бій проти України, тому що, по-перше, це означало б смерть для багатьох білорусів, які не мають бойового досвіду і раптово, погано озброєні, зіткнулися б з українцями, які воюють вже багато років і які дуже рішуче налаштовані захищати свою батьківщину", - сказав президент Польщі.

Дуда зазначив, що білоруси не хочуть воювати з українцями, тому якщо Лукашенко спробує відправити білоруську армію на війну з Україною, "це означатиме для нього остаточний кінець".

"Тому що нація практично, на мою думку, тоді піде проти нього у повному складі. Ситуація може виявитися абсолютно некерованою для нього", - підкреслив президент.

Дуда зазначив, що зараз Лукашенко контролює білорусів за допомогою терору, "але всього цього може виявитися недостатньо, якщо він змусить людей йти і проливати кров за справу, яку вони вважають ганебною".