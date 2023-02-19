Якщо Лукашенко пошле свою армію проти України, всередині Білорусі буде "абсолютно некерована ситуація", - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Лукашенко намагається не дати Путіну відправити армію Білорусі до України, оскільки це означатиме кінець режиму самопроголошеного президента
Про це він сказав у інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Він завив, що від режиму Лукашенка можна очікувати що завгодно, проте Дуда впевнений, що диктатор намагається уникнути відкритого бою Білорусі з Україною.
"Немає сумнівів, що Лукашенко десь намагається уникнути того, щоб Путін змусив його допустити білоруську армію в Україну, вступити у відкритий бій проти України, тому що, по-перше, це означало б смерть для багатьох білорусів, які не мають бойового досвіду і раптово, погано озброєні, зіткнулися б з українцями, які воюють вже багато років і які дуже рішуче налаштовані захищати свою батьківщину", - сказав президент Польщі.
Дуда зазначив, що білоруси не хочуть воювати з українцями, тому якщо Лукашенко спробує відправити білоруську армію на війну з Україною, "це означатиме для нього остаточний кінець".
"Тому що нація практично, на мою думку, тоді піде проти нього у повному складі. Ситуація може виявитися абсолютно некерованою для нього", - підкреслив президент.
Дуда зазначив, що зараз Лукашенко контролює білорусів за допомогою терору, "але всього цього може виявитися недостатньо, якщо він змусить людей йти і проливати кров за справу, яку вони вважають ганебною".
- Зеленський заявив, що наступ білоруських військ зробить їх терористами - це буде велика історична помилка. Він зазначив, що на сьогодні високої ймовірності та високого ризику нападу з Білорусі немає, 80% жителів країни не хочуть воювати проти України.
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