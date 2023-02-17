Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, яку транслював Еспресо.

"На сьогодні високої ймовірності та високого ризику нападу з Білорусі немає. Складно затягти білоруських воїнів до себе, в їх склад, об'єднати. Білоруси не хочуть воювати проти України, не хоче переважна частина суспільства. Ми маємо цифри аналітичні - 80%. Дуже складно отримати підтримку в Білорусі цього процесу і росіянам буде складно їх затягнути", - зазначив він.

За словами Зеленського, Росія буде намагатися це робити.

"Це буде велика історична помилка Білорусі. Одна справа, коли з аеродромів летіла авіація чи ракети. Це території, які були підконтрольні РФ - це одна справа. А інша справа, коли ти свідомо ідеш в наступ і доєднуєшся до російських терористів. Ти в цей момент стаєш терористом і історично робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і загарбницької війни. Одночасно ти станеш суб'єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу, відшкодувань. Це буде велика помилка, ми вважаємо, що сил у них недостатньо. Всі, хто прийдуть на нашу землю, точно не повернуться. Це не залякування, я говорю, як є, ми захищаємо себе, ні на нікого не наступаємо", - підсумував президент.