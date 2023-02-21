Про це Байден сказав у своїй промові у Польщі.

Президент США зазначив, що Путін вже не сумнівається у силі міжнародної коаліції, проте все ще сумнівається, що підтримка України триватиме довго. Байден підкреслив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.

"Через рік після початку війни, Путін не сумнівається в тому, що наша коаліція сильна. Але він сумнівається, що ми продовжимо нашу підтримку України та будемо перебувати при владі. Але такого сумніву не має бути — НАТО не буде розділене, ми ніколи не зупинимось і не втомимось підтримувати Україну. Бажання Путіна отримати нову землю провалиться, а бажання українського народу вистояти й мати свободу переможе", - сказав президент США.

Байден також наголосив, що 5 стаття статуту НАТО є "міцною як камінь", і атака проти одного з членів є атакою проти всіх.

"П'ята стаття статуту НАТО міцна як камінь, і це знає Росія. Атака проти одного з нас є атакою проти всіх нас. І це священна, сакральна істина. Минулого року США і партнери створили коаліцію, аби протистояти Росії. Але це не про ведення війни, а про той світ, в якому ми хочемо жити. Коаліція має продовжувати жити, аби будувати безпеку, мир і кращий світ", - наголосив Джо Байден.

Глава США анонсував нові санкції проти країни-агресорки. Президент також звернувся до громадян РФ та нагадав, що Захід не хоче нападати на Росію, рішення розпочати війну прийняв Путін.

"А зараз я хочу звернутися до людей з Росії: ООН та США не хочуть загрожувати об'єднаності Росії, Захід не хоче нападати на РФ. Ви не є нашими ворогами, і війна ніколи не є необхідністю, це президент Путін обрав це. Якщо Росія припинить наступати — війна скінчиться. Якщо Україна перестане оборонятися — це кінець України", - наголосив Байден.

Він пригадав, що ще рік назад світ готувався до падіння Києва, проте зараз "Київ міцний та вільний". Байден відзначив мужність президента Зеленського та наголосив, що Україну ще чекають важкі часи.

Президент США підкреслив, що Путін намагався створити голод у світі, проте спільними зусиллями цього вдалося уникнути.



"РФ блокувала поставки продовольства, блокувала українські порти, заважаючи вивезенню зерна. Путін намагався спровокувати кризу голоду і натиснути на найбідніші країни Африки, але ми не дали. Джил Байден, моя дружина, поїхала в Африку, аби розв'язати цю проблему", - сказав Байден