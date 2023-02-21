Байден зустрівся в Польщі з президентом Дудою

Про це інформує канцелярія президента Польщі.

"Візит президента США Джо Байдена до Києва був особливим жестом щодо України, наших союзників, а також тих, хто нападає на суверенну країну. Це знак того, що вільний світ не забуває", - сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Близько третьої години в президентському палаці проходили пленарні переговори польської та американської делегацій під головуванням президентів Анджея Дуди та Джо Байдена.

"Візит Джо Байдена до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє наша країна в міжнародній системі безпеки та підтримці України, що бореться", - йдеться в повідомленні.

Відомство наголосило, що розпочався другий менш ніж за рік історичний візит президента Штатів до Польщі: "Це чіткий сигнал про участь США в безпеці нашої частини Європи".