Байден зустрівся в Польщі з президентом Дудою
21 лютого президент США Джо Байден зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою
Про це інформує канцелярія президента Польщі.
"Візит президента США Джо Байдена до Києва був особливим жестом щодо України, наших союзників, а також тих, хто нападає на суверенну країну. Це знак того, що вільний світ не забуває", - сказав президент Польщі Анджей Дуда.
Близько третьої години в президентському палаці проходили пленарні переговори польської та американської делегацій під головуванням президентів Анджея Дуди та Джо Байдена.
"Візит Джо Байдена до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє наша країна в міжнародній системі безпеки та підтримці України, що бореться", - йдеться в повідомленні.
Відомство наголосило, що розпочався другий менш ніж за рік історичний візит президента Штатів до Польщі: "Це чіткий сигнал про участь США в безпеці нашої частини Європи".
- 20 лютого Джо Байден прибув з неанонсованим візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
- Президент США Джо Байден у понеділок, 20 лютого, увечері прибув до Польщі.
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