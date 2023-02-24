Польща відправить перші танки Leopard до України вже сьогодні, - Bloomberg

Про це поінформували в Bloomberg із посиланням на слова польського високопосадовця.

За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, Польща відправляє в Україну бойові танки Leopard 2 24 лютого, перші з 14 машин, які обіцяв уряд.

Зазначається, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосить про доставку під час своєї поїздки до Києва.