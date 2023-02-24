Польща відправить перші танки Leopard до України вже сьогодні, - Bloomberg
У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща відправить перші 14 танків Leopard 2 для їхнього використання на фронті
Про це поінформували в Bloomberg із посиланням на слова польського високопосадовця.
За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, Польща відправляє в Україну бойові танки Leopard 2 24 лютого, перші з 14 машин, які обіцяв уряд.
Зазначається, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосить про доставку під час своєї поїздки до Києва.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков ствердив, що загалом Україна отримає від партнерів щонайменше два батальйони танків Leopard 2 та 6-7 батальйонів Leopard 1.
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