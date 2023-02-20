Про це заявив на брифінгу міністр оборони України Олексій Резніков, передає РБК-Україна.

"Я впевнений, що буде як мінімум два батальйони танків Leopard 2. І у нас також, імовірно, буде шість чи сім батальйонів з Leopard 1 з боєприпасами. Це буде коаліція. Різні країни нададуть ці танки Leopard 1", - сказав Резніков

Крім того, ЗСУ отримають танки ще кількох марок.

"Також будуть танки Challenger 2 та Abrams і легкі танки AMX-10 з Франції", - сказав Резніков.

Міністр припустив, що танки Leopard 2 Україна отримає до квітня 2023 року, проте зазначив, щр це залежатиме від термінів підготовки екіпажів ЗСУ.

Довідка: танковий батальйон може складатися з 30-40 танків (по 10-12 танків у роті).