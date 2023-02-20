Резніков назвав очікувану кількість Leopard для ЗСУ і сказав, які ще танки надасть Захід
Україна отримає від партнерів щонайменше два батальйони танків Leopard 2 та 6-7 батальйонів Leopard 1
Про це заявив на брифінгу міністр оборони України Олексій Резніков, передає РБК-Україна.
"Я впевнений, що буде як мінімум два батальйони танків Leopard 2. І у нас також, імовірно, буде шість чи сім батальйонів з Leopard 1 з боєприпасами. Це буде коаліція. Різні країни нададуть ці танки Leopard 1", - сказав Резніков
Крім того, ЗСУ отримають танки ще кількох марок.
"Також будуть танки Challenger 2 та Abrams і легкі танки AMX-10 з Франції", - сказав Резніков.
Міністр припустив, що танки Leopard 2 Україна отримає до квітня 2023 року, проте зазначив, щр це залежатиме від термінів підготовки екіпажів ЗСУ.
Довідка: танковий батальйон може складатися з 30-40 танків (по 10-12 танків у роті).
- Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність передати Україні орендовані в Німеччини 18 танків Leopard за згоди Берліна.
- 19 лютого міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню сказав, що Україна отримає французькі легкі танки AMX-10 найближчими днями.
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