Французькі легкі танки AMX-10 надійдуть найближчими днями
Міністр збройних сил Себастьян Лекорню підтвердив, що обіцяні Францією легкі танки AMX-10 надійдуть вже наступного тижня
Про це він сказав у інтерв'ю Le Parisien.
"Тренування закінчуються, ця бронетехніка буде доставлена в кінці наступного тижня", - сказав він.
Він не прокоментував кількість техніки, яка прибуде до України, аби "не давати жодної стратегічної для Росії інформації".
Міністр також підтвердив позицію Франції поки що не поставляти танки Leclerc, про які просить Україна, оскільки вважає, що вони не можуть поставлятися масово, на відміну від німецького Leopard.
- Франція прискорила виробництво озброєнь, тому Україна може розраховувати на швидкі постачання додаткових самохідних артилерійських установок Caesar.
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