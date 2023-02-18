Про це повідомила під час виступу Мюнхенської конференції міністр закордонних справ Франції Катрін Колона, пише Укрінформ.

Вона заявила, що всі країни Європи мають адаптувати свої економіки до прискореного виготовлення зброї.

"Додаткові САУ Caesar ви отримаєте незабаром, оскільки ми тепер виробляємо швидше", - сказала вона.