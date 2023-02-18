"Отримаєте незабаром": Франція пришвидшила виробництво гаубиць Caesar для України
Франція прискорила виробництво озброєнь, тому Україна може розраховувати на швидкі постачання додаткових самохідних артилерійських установок Caesar
Про це повідомила під час виступу Мюнхенської конференції міністр закордонних справ Франції Катрін Колона, пише Укрінформ.
Вона заявила, що всі країни Європи мають адаптувати свої економіки до прискореного виготовлення зброї.
"Додаткові САУ Caesar ви отримаєте незабаром, оскільки ми тепер виробляємо швидше", - сказала вона.
- Нагадаємо, про постачання 12 САУ Caesar міноборони Франції повідомило 31 січня. Їх буде надано додатково до 18 гармат Caesar, які вже отримала українська армія у травні та червні 2022 року.
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