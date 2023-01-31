Загалом 30: Франція передасть Україні додаткові 12 САУ Caesar

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню після зустрічі з Олексієм Резніковим, цитує BFMTV.

Франція поставить Україні 12 додаткових гармат Caesar, заявив у вівторок, 31 січня, міністр збройних сил Себастьян Лекорню.

"Вони будуть фінансуватися в рамках фонду підтримки в 200 млн євро, який відкрив парламент", - уточнив міністр під час прес-конференції в Парижі з українським колегою Олексієм Резніковим.

Відзначимо, Франція у травні та червні 2022 року вже поставила українській армії 18 гармат Caesar – флагмана французької артилерії.

Нагадаємо, Олексій Резніков 31 січня здійснює візит у Францію, в ході якого запланована зустріч з президентом Емманюелем Макроном та обговорення постачання Україні винищувачів F-16.

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