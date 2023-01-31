Резніков зустрінеться з Макроном та проситиме про постачання F-16, - The Guardian
Міністр оборони Олексій Резніков 31 січня зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорить можливість постачання Україні винищувачів F-16
Про це повідомляє The Guardian.
За даними британського видання, очікується, що Резніков зустрінеться в Парижі з Макроном на тлі дебатів між союзниками щодо того, чи варто надавати Україні винищувачі F-16.
30 січня президент Франції наголосив, що цей крок залежатиме від кількох факторів, включаючи необхідність уникати ескалації та запевнення, що літаки "не торкнуться російської землі". Він також повідомив, що Резніков зустрінеться з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню.
За даними Le Figaro під час переговорів йтиметься про посилення української протиповітряної оборони.
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31 січня президент Джо Байден сказав "ні", у відповідь на запитання про те, чи Сполучені Штати передаватимуть України винищувачі F16.
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