Про це повідомляє The Guardian.

За даними британського видання, очікується, що Резніков зустрінеться в Парижі з Макроном на тлі дебатів між союзниками щодо того, чи варто надавати Україні винищувачі F-16.

30 січня президент Франції наголосив, що цей крок залежатиме від кількох факторів, включаючи необхідність уникати ескалації та запевнення, що літаки "не торкнуться російської землі". Він також повідомив, що Резніков зустрінеться з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню.

За даними Le Figaro під час переговорів йтиметься про посилення української протиповітряної оборони.

31 січня президент Джо Байден сказав "ні", у відповідь на запитання про те, чи Сполучені Штати передаватимуть України винищувачі F16.

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