Байден сказав "ні". Президент США висловився щодо постачання Україні F-16

Про це повідомляє AFP.

За інформацією, оприлюдненою журналістами, Байден обмежився лише коротким "ні", не назвавши причин.

Про це також написав у Twitter журналіст української служби "Голосу Америки" Остап Яриш.

"На запитання нашої журналістки Юлі Ярмоленко чи нададуть США Україні винищувачі F-16, Джо Байден відповів "ні", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Яриш повідомив, що питання було поставлене, коли Джо Байден виходив з гелікоптера і на короткий час підійшов до преси, а свою відповідь він не уточнював.

"Раніше в Білому домі казали, що не виключають жодного постачання озброєнь для України, в тому числі винищувачів F-16. Спробуємо отримати детальніші роз'яснення", - написав він.

26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.

Польща готова передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.

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