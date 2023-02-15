Нідерланди нададуть Україні 20 тис. снарядів до Leopard 2 і не проти передати танки за згоди Німеччини

Про це повідомляє De Telegraaf.

Під час прес-конференції в штаб-квартирі НАТО міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 20 тис. снарядів для танків Leopard 2.

“Це має вирішальне значення. Немає особливого сенсу просто доставляти танк. Ми повинні доставити повний пакет. Крім підготовки українських військових, є потреба в амуніції та запчастинах. У танковій коаліції Нідерланди є єдиною країною, де немає танків, але ми запропонували допомогу з навчанням на додаток до амуніції та запасних частин. Разом ми можемо забезпечити те, що потрібно Україн

Крім того, Нідерланди запропонували допомогу Україні з навчанням бійців та запасними частинами", - йдеться у заяві міноборони.

Як повідомляє The Guardian, Нідерланди також можуть відправити в Україну 18 танків, які вони орендують у Німеччини.

Прем’єр-міністр Марк Рютте заявив, що його країна готова на такий крок, про це також говорить міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.