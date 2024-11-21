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"Поділ на 3 частини": РФ намагається просувати на Захід план, де Україна втрачає державність, - ЗМІ

Катерина Єсікова
21 листопада, 2024 четвер
07:27
Світ путін путлер

Міністерство оборони Росії підготувало документ із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, в якому Україну ділять на три частини

Зміст

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерела в українському розвідувальному співтоваристві.

Зазначається, що росіяни мають на меті донести відповідний план до нової адміністрації США через уряди та представників іноземних держав.

За даними джерел, зовнішньополітичне відомство РФ за допомогою цього документа намагатиметься просувати ідею ліквідації політичної суб'єктності України та поділ її території на три частини. 

Як це виглядатиме

Одну з областей у складі повністю та частково окупованих регіонів України РФ наполягатиме до включення до свого складу. 

Друга називається "проросійським державним утворенням" та включає Київ. Воно передбачає формування державного утворення з проросійською владою та російською військовою присутністю. 

Третя в документі фігурує під назвою "спірні території" та включає західні області України. Кремль вважає, що їх майбутнє може вирішуватись між Росією та іншими суміжними державами - Угорщиною, Польщею, Румунією.

поділ РФ

Також згідно з документом, який потрапив у розпорядження української розвідки, Кремль прогнозує розвиток міжнародних процесів за чотирма основними сценаріями. 

У сценаріях "Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" і "Регіоналізація/хаотизація" Росія передбачає перемогу над Україною та прийнятний для Москви розвиток ситуації у світі. 

Тоді як сценарії "Домінування США та Заходу" та "Набуття Китаєм статусу провідної держави світу" оцінюються окупантами як несприятливі, що можуть виникнути у разі програшу або заморожування війни з Україною.

  • Reuters повідомило, що Путін готовий обговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом припинення вогню, але виключає значні територіальні поступки та вступ України до НАТО.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
ГУР
США
Військові новини
Світ про Україну
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