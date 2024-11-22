У Швейцарії в церкві священника замінили аватаром Ісуса, відповіді якого генерує ШІ

Про це пише The Guardian.

У маленькій церкві Святого Петра в Люцерні, яка вважалася найстарішою в швейцарському місті, священника замінили аватаром Ісуса на основі штучного інтелекту. Інсталяція, яка отримала назву Deus in machina ("Бог у машині"), являє собою компʼютер з кабелями в сповідальній кабінці, на екран якого виводиться аватар Ісуса. Він може вести діалог 100 мовами, відповіді генерує штучний інтелект.

"Це був справжній експеримент. Ми хотіли побачити та зрозуміти, як люди реагують на ШІ-Ісуса. Про що б вони з ним говорили? Чи буде цікаво з ним поговорити? Ми, мабуть, піонери в цьому", - поділився теолог церкви Марко Шмід.

Deus in Machina була запущена в серпні як остання ініціатива в рамках багаторічної співпраці каплиці з дослідницькою лабораторією місцевого університету з імерсивної реальності.

Після проєктів, які експериментували з віртуальною та доповненою реальністю, церква вирішила, що наступним кроком має стати встановлення аватара.

"Ми обговорювали, який це буде аватар – теолога, людини чи святого? Але потім ми зрозуміли, що найкращою фігурою був би сам Ісус", - зазначив Шмід.

Нестача місця та його пошук призвели до того, що церква вирішила замінити свого священика, щоб встановити комп’ютер і кабелі в сповідальній кабінці. Після того, як програма штучного інтелекту навчилася на богословських текстах, відвідувачам запропонували поставити запитання зображенню Ісуса з довгим волоссям, яке висвітлювалося через решітчастий екран. Він відповідав у реальному часі, а відповіді йому генерував штучний інтелект.

Людям порадили не розголошувати жодної особистої інформації та підтвердити, що вони знали, що вони взаємодіють з аватаром на свій страх і ризик.

"Це не зізнання. Ми не маємо наміру імітувати сповідь", - уточнив Шмід.

Протягом двомісячного періоду експерименту можливістю поспілкуватися з аватаром скористалися понад 1000 людей, включаючи мусульман і приїжджих туристів з Китаю та В’єтнаму.

Відгуки понад 230 користувачів свідчать про те, що дві третини з них вважали це "духовним досвідом". Інші були налаштовані більш негативно, дехто казав церкві, що вони не можуть розмовляти з машиною. За словами Шміда, відгуки показали, що у відповідях аватара були великі розбіжності.

Експеримент також зіткнувся з критикою з боку деяких членів церковної громади, сказав Шмід, коли колеги-католики протестували проти використання кімнати для сповіді, тоді як колеги-протестанти, схоже, образилися на те, що інсталяція використовує зображення таким чином.

Що найбільше вразило Шміда, так це ризик, на який пішла церква, вірячи, що штучний інтелект не буде видавати відповіді, які були б незаконними, явними або пропонувати тлумачення чи духовні поради, які суперечать церковним вченням.

"У нас ніколи не було враження, що він говорить дивні речі. Але, звичайно, ми ніколи не можемо гарантувати, що він не скаже нічого дивного", - зауважив Шмід.

Зрештою, саме ця невизначеність змусила його вирішити, що аватар краще залишити як експеримент.