Росіяни розстріляли 5 полонених воїнів ЗСУ поблизу Вугледара

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Воєнний злочин терористи скоїли 2 жовтня 2024 року. Російські військові здійснили штурм позицій ЗСУ поблизу міста Вугледар. У результаті 5 беззбройних українських захисників потрапили у полон.

Одного з полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де розстріляли.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події. Досудове розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Омбудсман Дмитро Лубінець направив листи до ООН та Червоного Хреста щодо цього варварського злочину РФ.