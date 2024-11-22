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Під час атаки РФ 22 листопада до Білорусі залітали щонайменше 14 російських "шахедів", - Гаюн

Катерина Ганжа
22 листопада, 2024 п'ятниця
16:03
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Починаючи з шостої ранку 22 листопада зафіксовано щонайменше 14 заходів російських "шахедів" до Білорусі з України та РФ

Зміст

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що дрони проходили через "білоруський коридор", залітали з Росії, заходили в напрямку Брагіна, Єльська і Гомеля.

За даними моніторингової групи, перший захід був о 06:10. Дрон залетів із Брянської області РФ у бік містечка Круговець-Калинине Гомельської області. Далі "шахеди" заходили о 06:38, 07:49, 08:06, 08:07, 08:31, 08:39, 08:46, 09:09, 10:48, 11:18, 12:15, 13:06 і 13:57.

О 07:49 ударний БПЛА залетів до Білорусі в районі Лоєва та продовжив рух північно-західним курсом. О 08:06 він досягнув Річиці та продовжив рух у напрямку Жлобина.

"Водночас з аеродрому "Барановичі" було піднято черговий винищувач ВПС РБ, який попрямував у район Річиці і літав на південному сході країни майже 2 години", - додали в моніторинговій групі.

Також там зазначили, що деякі моніторингові групи писали про те, що, за попередніми даними, щонайменше один БПЛА був збитий на території Білорусі. Втім наразі підтверджень збиття "шахеда" над Білоруссю немає, дані продовжують уточнюватися, пише Гаюн.

"Загалом наразі підтверджено повернення в повітряний простір України з Білорусі 8 із 14 дронів, що залетіли. Деякі БПЛА могли бути втрачені в Білорусі", - йдеться у повідомленні.

  • У ніч із 19 на 20 жовтня щонайменше три російські "шахеди" залетіли на територію Білорусі з України. Один із дронів ППО збила над Єльським районом.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Білорусь
безпілотник
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