Вночі до Білорусі залетіли три російські дрони, один збили, - Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що перший безпілотник зайшов через Комарин приблизно о 00:38 і близько 00:40 полетів на Прип'ять.

Наступний "шахед" залетів із Житомирської області в районі 01:12 і рухався у напрямку Лельчиць. За кілька хвилин він змінив курс і попрямував у бік Мозиря.

Моніторингова група зазначає, що орієнтовно о 01:25 дрон був збитий силами ППО Білорусі над Єльським районом Гомельської області. Вибух було чути одразу в декількох навколишніх населених пунктах.

Фото: Беларускі Гаюн

"Зазначимо, що в той момент у небі над Гомельщиною перебував і винищувач ВПС РБ, який вилетів із Барановичів близько 01:10 і о 02:30 повернувся на базу", - додали в моніторинговій групі.

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, вночі до Білорусі залетіли і не повернулись два БПЛА.

"Найімовірніше, другим БПЛА, який міг зайти і зникнути в РБ, був "шахед", помічений на півночі Київської області близько 01:32", - йдеться у повідомленні.