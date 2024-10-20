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Вночі до Білорусі залетіли три російські дрони, один збили, - Гаюн

Катерина Ганжа
20 жовтня, 2024 неділя
13:33
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

У ніч із 19 на 20 жовтня щонайменше три російські "шахеди" залетіли на територію Білорусі з України. Один із дронів ППО збила над Єльським районом

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Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що перший безпілотник зайшов через Комарин приблизно о 00:38 і близько 00:40 полетів на Прип'ять.

Наступний "шахед" залетів із Житомирської області в районі 01:12 і рухався у напрямку Лельчиць. За кілька хвилин він змінив курс і попрямував у бік Мозиря.

Моніторингова група зазначає, що орієнтовно о 01:25 дрон був збитий силами ППО Білорусі над Єльським районом Гомельської області. Вибух було чути одразу в декількох навколишніх населених пунктах.

Фото: Беларускі Гаюн

"Зазначимо, що в той момент у небі над Гомельщиною перебував і винищувач ВПС РБ, який вилетів із Барановичів близько 01:10 і о 02:30 повернувся на базу", - додали в моніторинговій групі.

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, вночі до Білорусі залетіли і не повернулись два БПЛА.

"Найімовірніше, другим БПЛА, який міг зайти і зникнути в РБ, був "шахед", помічений на півночі Київської області близько 01:32", - йдеться у повідомленні.

  • У ніч на п'ятницю, 18 жовтня, щонайменше 9 російських безпілотників залетіли з території України до Білорусі.

     

     

Теги:
Україна
Білорусь
безпілотник
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