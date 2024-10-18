Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Уночі на територію Білорусі залітали 9 російських "шахедів", - Гаюн

Уночі на територію Білорусі залітали 9 російських "шахедів", - Гаюн

Юлія Лаврук
18 жовтня, 2024 п'ятниця
13:09
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

У ніч на п'ятницю, 18 жовтня, щонайменше 9 російських безпілотників залетіли з території України до Білорусі

Зміст

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Там зазначили, що перші два дрони залетіли через смт Комарин близько 21:49, а станом на 22:05 обидва полетіли в напрямку Чорнобильської зони.

"Далі "шахеди" заходили о 23:05, 23:39, 00:28, 00:43 та 01:03. Відомо, що 7 із 9 "шахедів" покинули Білорусь і повернулися в Україну", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, два БПЛА, які полетіли в Білорусь, не повернулися в Україну. Що з ними було далі - невідомо, пише Гаюн.

Фото: Беларускі Гаюн

Моніторингова група також стверджує, що близько 23:30 з аеродрому "Барановичі" було піднято черговий винищувач ВПС Білорусі, який кружляв у небі над Гомельщиною до 00:30, після чого повернувся на базу.

  • Уночі 17 жовтня на білоруський аеродром "Мачулищі" вперше за півтора року залітав російський літак АН-124. Через 4 години він повернувся до РФ.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Білорусь
російська армія
безпілотник
Читайте також:
планета земля
Автор Ксенія Золотова
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Уперше в історії: людство порушило колообіг води на планеті
навчання НАТО
Автор Тетяна Нижник
17 жовтня, 2024 четвер
У Плані перемоги достатньо було б одного пункту: надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО, - військовий експерт Снєгирьов
Марія Захарова
Автор Дар'я Куркіна
16 жовтня, 2024 середа
У МЗС РФ заявили, що український План перемоги нібито підштовхує НАТО до "прямого конфлікту" з Москвою
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
18 жовтня
14:10
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну дронами з вечора 17 жовтня: вибухи двічі лунали на Хмельниччині, в Києві працювала ППО
14:01
OPINION
Чи може Кім відправити 150 тисяч корейців в Україну?
13:51
Рустем Умєров
Умєров: не було жодних противників вступу України до НАТО на зустрічі міністрів оборони
13:46
Осінь, дощ
На вихідних у деяких регіонах України дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко
13:45
Служба безпеки України
Затримано двох поплічників РФ, які підпалювали автомобілі ЗСУ та релейні шафи Укрзалізниці
13:17
Окупанти активно зміцнюють західне узбережжя Криму, - Атеш
12:54
Володимир Зеленський
Результат виборів у США матиме вирішальне значення для амбіцій України щодо вступу до НАТО, - Зеленський
12:36
Оновлено
Кирило Буданов
В РФ готують понад 10 тис. солдатів із КНДР для війни в Україні, - Буданов
12:29
Вийшов трейлер біографічного фільму "Малевич" про українського художника-авангардиста
12:18
електроенергія
Через ворожі обстріли та техпорушення знеструмлено 552 населених пунктів: ситуація в енергосистемі 18 жовтня
12:18
Ексклюзив
повістка
Стало неможливо довести, що людина неналежним чином отримала повістку, - адвокат Кушнаренко
12:14
Віктор Орбан
Орбан заявив, що "План перемоги Зеленського не спрацює і потрібно починати негайні переговори з Росією"
12:11
Піщані хробаки та повернення на Арракіс: у листопаді вийде серіал "Дюна: Пророцтво", що є приквелом фільмів Вільнева
12:00
OPINION
Чого не врахували в Плані перемоги Зеленського
11:51
PR
Шахраї у TikTok: ТОП-5 способів обману
11:50
Фільм "Сірі бджоли" став переможцем Національної премії кінокритиків "Кіноколо"
11:50
Швейцарія передала ДСНС перший спеціалізований автомобіль для розмінування GCS 200
11:40
Україна Японія
Японія планує додаткове постачання техніки для Сил оборони України
11:30
Прокуратура і поліція розслідують загибель Ліама Пейна з One Direction
11:21
"Діяти рішуче, щоб не дати Путіну посилитися": Зеленський підсумував результати засідання ради Україна – НАТО
11:21
OPINION
Для деімперіалізації потрібна лише політична воля
11:19
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
На одному з напрямків ЗСУ перехопили ініціативу: Defense Express про Курську операцію
11:15
PR
Мистецтво міксології: BAYADERA GROUP на BAROMETER BAR SHOW 2024
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ставлення лідерів Європи та НАТО до Плану перемоги та звинувачення Зеленського Трампом у війні. Акценти світових ЗМІ 18 жовтня
11:00
Інтерв’ю
Крістіна Каллас
Міністерка освіти Естонії Каллас: Щоб підліток мав аналітичне мислення, дуже важливо, як ви розвиваєте дитину в дитсадочку
10:56
ЗСУ
Українські десантники взяли в полон єгиптянина на Курахівському напрямку
10:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 жовтня: скільки коштують в обмінниках долар, євро та злотий
10:45
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
Ворог здебільшого використовує м'ясні штурми: заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич про Куп'янський напрямок
10:42
Дональд Трамп
Ексдиректор NBC Міллер перепросив у США за те, що шоу "Учень" показувало Трампа успішнішим, ніж він є
10:26
На велосипеді шпигував за оборонцями Куп’янська і передавав інформацію ГРУ РФ: СБУ викрила зрадника
10:10
Стрілецька зброя, боєприпаси, спорядження: Канада анонсувала пакет допомоги Україні на суму $47 млн
10:09
Освіта в Україні
З початку повномасштабної війни кількість школярів на Донеччині скоротилася на 55%
10:01
OPINION
Ядерна зброя в Україні: Захід слід лякати
09:49
PR
Феномен знижок: чому ми любимо відчувати, що зробили вдалу покупку
09:38
сили ППО
Вночі й уранці 18 жовтня РФ запустила по Україні 135 БПЛА: скільки збили Сили оборони
09:36
економіка
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік
09:36
Ексклюзив
Окупанти будують залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком
"За півтора року 10 км": Андрющенко про дорогу, яку окупанти будують від кордону РФ до Криму
08:53
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Білий дім прокоментував можливість запрошення України в НАТО
08:52
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 210 боєзіткнень, - Генштаб
08:34
безпілотник, дрон
Google, Meta і TikTok видалили сторінки російського заводу, який вербував жінок-іноземок для виробництва дронів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV