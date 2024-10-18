Уночі на територію Білорусі залітали 9 російських "шахедів", - Гаюн

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Там зазначили, що перші два дрони залетіли через смт Комарин близько 21:49, а станом на 22:05 обидва полетіли в напрямку Чорнобильської зони.

"Далі "шахеди" заходили о 23:05, 23:39, 00:28, 00:43 та 01:03. Відомо, що 7 із 9 "шахедів" покинули Білорусь і повернулися в Україну", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, два БПЛА, які полетіли в Білорусь, не повернулися в Україну. Що з ними було далі - невідомо, пише Гаюн.

Фото: Беларускі Гаюн

Моніторингова група також стверджує, що близько 23:30 з аеродрому "Барановичі" було піднято черговий винищувач ВПС Білорусі, який кружляв у небі над Гомельщиною до 00:30, після чого повернувся на базу.