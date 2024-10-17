Уночі на білоруський аеродром "Мачулищі" залітав російський АН-124, - Гаюн

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Там зазначили, що сьогодні о 00:30 на аеродромі "Мачулищі" приземлився важкий транспортний літак Ан-124 РФ. За інформацією "Беларускі Гаюн", борт прибув до Білорусі з Росії, а до цього 14 жовтня був у Владивостоці та Ульяновську.

"Борт пробув у Мачулищах 4 години й о 04:30 полетів до Росії. Зазначимо, що до цього востаннє літак типу Ан-124 ПКС РФ прилітав у Мачулищі 1,5 року тому", - йдеться у повідомленні.