Два МіГ-31К, які були в Білорусі, ймовірно, повернулися до Росії, - Гаюн
Два російських винищувачі МіГ-31К, які прилітали до Білорусі 9 та 10 жовтня, ймовірно, повернулися до РФ 10 жовтня
Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Там зазначили, що 10 жовтня о 15:10 стало відомо про зліт з аеродрому "Мачулищі" двох російських МіГ-31К, які прибули в Білорусь 9 і 10 жовтня.
За інформацією "Беларускі Гаюн", після зльоту МіГ-31К не повернулися на аеродром "Мачулищі". Винищувачі взяли курс на південь, пролетіли повз Барановичі, а потім на схід - у бік РФ.
"Таким чином, на поточний момент найімовірніше те, що МіГи після зльоту залишили територію Білорусі й повернулися в Росію", - написав Гаюн.
- У четвер, 10 жовтня, до Білорусі прилетів другий російський винищувач МіГ-31К.
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