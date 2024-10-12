Два МіГ-31К, які були в Білорусі, ймовірно, повернулися до Росії, - Гаюн

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Там зазначили, що 10 жовтня о 15:10 стало відомо про зліт з аеродрому "Мачулищі" двох російських МіГ-31К, які прибули в Білорусь 9 і 10 жовтня.

За інформацією "Беларускі Гаюн", після зльоту МіГ-31К не повернулися на аеродром "Мачулищі". Винищувачі взяли курс на південь, пролетіли повз Барановичі, а потім на схід - у бік РФ.

"Таким чином, на поточний момент найімовірніше те, що МіГи після зльоту залишили територію Білорусі й повернулися в Росію", - написав Гаюн.