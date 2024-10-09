У Білорусь вперше з квітня 2023 року прилетів російський Міг-31К, - Гаюн
У середу, 9 жовтня, до Білорусі прилетів російський винищувач МіГ-31К
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Близько 17:40 російський винищувач МіГ-31К пішов на посадку на білоруський аеродром "Мачулищі".
За інформацією джерела, на території Білорусі винищувачі МіГ-31К не фіксувались останні 1,5 року. Востаннє росіяни перекидали цей літак у РБ у квітні 2023 року.
- Зранку вівторка, 8 жовтня, з території Білорусі до України залетів невідомий обʼєкт. Ймовірно, що це був розвідувальний безпілотник.
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