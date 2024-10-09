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У Білорусь вперше з квітня 2023 року прилетів російський Міг-31К, - Гаюн

Влад Дідусь
9 жовтня, 2024 середа
18:16
Війна з Росією Міг-31К

У середу, 9 жовтня, до Білорусі прилетів російський винищувач МіГ-31К

Зміст

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Близько 17:40 російський винищувач МіГ-31К пішов на посадку на білоруський аеродром "Мачулищі".

За інформацією джерела, на території Білорусі винищувачі МіГ-31К не фіксувались останні 1,5 року. Востаннє росіяни перекидали цей літак у РБ у квітні 2023 року.

  • Зранку вівторка, 8 жовтня, з території Білорусі до України залетів невідомий обʼєкт. Ймовірно, що це був розвідувальний безпілотник.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Білорусь
російська армія
окупанти
Військові новини
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