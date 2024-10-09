У Білорусь вперше з квітня 2023 року прилетів російський Міг-31К, - Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Близько 17:40 російський винищувач МіГ-31К пішов на посадку на білоруський аеродром "Мачулищі".

За інформацією джерела, на території Білорусі винищувачі МіГ-31К не фіксувались останні 1,5 року. Востаннє росіяни перекидали цей літак у РБ у квітні 2023 року.