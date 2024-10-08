Вранці з Білорусі в Україну залетів невідомий об'єкт, - Гаюн

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією джерела, обʼєкт невстановленого типу рухався з боку Поліського заповідника в Білорусі в напрямку Прип'яті. Інцидент стався близько 9-ї ранку.

Припускають, що це був розвідувальний безпілотник, проте точної інформації поки немає.

Невідомий обʼєкт пролетів Чорнобиль, Остер, Каліту й далі взяв курс на Яготин, а звідти на Черкащину.