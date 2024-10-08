Вранці з Білорусі в Україну залетів невідомий об'єкт, - Гаюн
Зранку вівторка, 8 жовтня, з території Білорусі до України залетів невідомий обʼєкт
Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За інформацією джерела, обʼєкт невстановленого типу рухався з боку Поліського заповідника в Білорусі в напрямку Прип'яті. Інцидент стався близько 9-ї ранку.
Припускають, що це був розвідувальний безпілотник, проте точної інформації поки немає.
Невідомий обʼєкт пролетів Чорнобиль, Остер, Каліту й далі взяв курс на Яготин, а звідти на Черкащину.
- 3 жовтня на територію Білорусі залетіли російські "шахеди". Олександр Лукашенко пов'язав це, зокрема, з роботою РЕБ.
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