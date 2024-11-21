Міністр оборони Китаю відмовився від зустрічі з главою Пентагону

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що багатосторонні зустрічі посадовців з питань національної безпеки в Азії в минулому використовувались для зібрань між керівниками оборонних відомств США і Китаю, але у цей раз КНР відхилила запит Остіна.

"Це прикро. Це впливає на регіон, тому що він дуже хоче бачити нас, знаєте, двох значних гравців в регіоні, двох значних держав, які розмовляють один з одним. Я не думаю, що це має якісь наслідки для майбутнього. Я просто думаю, що це те, що вони вирішили зробити в даний момент часу, і тільки вони можуть пояснити, чому вони вирішили не скористатися гарною можливістю", - заявив Остін.

Остін зустрічався з міністром оборони Китаю Дун Цзюнем в кулуарах сінгапурської конференції на початку цього року. Тодішня зустріч підтвердила розбіжності двох країн щодо Тайваню та інших питань, але міністри наголосили на необхідності підтримувати відкриту комунікацію між військовими.