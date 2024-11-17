Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном та висловив стурбованість щодо підтримки Китаєм оборонно-промислової бази РФ

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Лідери двох країн провели відверту, конструктивну дискусію з низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань, включаючи сфери співпраці та відмінності", - йдеться у заяві.

Байден засудив розгортання тисяч військ КНДР у Росії, небезпечне розширення незаконної війни Росії проти України з серйозними наслідками для миру та безпеки як у Європі, так і в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Він висловив глибоку стурбованість з приводу подальшої підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії. Байден підкреслив відданість Сполучених Штатів дотриманню міжнародного права та свободи судноплавства, польотів, а також миру та стабільності в Південнокитайському та Східнокитайському морях.

Щодо Тайваню Байден підкреслив, що політика Сполучених Штатів "єдиного Китаю" залишається незмінною, керуючись законом про відносини з Тайванем, трьома спільними комюніке та шістьма гарантіями. Він повторив, що Сполучені Штати виступають проти будь-яких односторонніх змін статус-кво з будь-якої сторони, що ми очікуємо, що розбіжності між протокою будуть вирішені мирними засобами, і що світ зацікавлений у мирі та стабільності в Тайванській протоці. Він закликав припинити дестабілізуючу військову діяльність КНР навколо Тайваню.

Президент Байден висловив занепокоєння щодо несправедливої ​​торгівельної політики КНР і підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть вживати необхідних заходів, щоб запобігти використанню передових технологій США для підриву національної безпеки Сполучених Штатів або їх партнерів, без необґрунтованого обмеження торгівлі та інвестицій. Президент США висловив глибоку стурбованість щодо триваючих кібератак у КНР, які спрямовані на цивільну критичну інфраструктуру та загрожують безпеці американців.

Обидва лідери наголосили на важливості відповідального управління конкурентними аспектами відносин, запобігання конфліктів, підтримки відкритих ліній зв’язку, співпраці у сферах спільного інтересу, дотримання Статуту ООН і ставлення всіх країн одна до одної з повагою та пошуком способу мирно жити одне з одним. Обидва лідери підтвердили важливість підтримки стратегічного каналу зв’язку для відповідального управління відносинами та закликали продовжувати використовувати дипломатичні, військові, правоохоронні, комерційні та фінансові канали.