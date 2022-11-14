Війна може дещо сповільнитися, але Росії не вдасться окупувати більше українських земель, - Байден
Президент США Байден вважає, що Росія у війні в Україні може дещо сповільнитися, але їй не вдасться окупувати більше наших земель
Про це президент США Джозеф Байден сказав на підсумковій пресконференції за підсумками зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, яку транслював телеканал "Еспресо".
"Насправді, відвоювання Херсона - це дуже знакова перемога для України, можу хіба що аплодувати хоробрості й потужності Збройних Сил й народу України.
Зараз важко говорити, що це означає, але я хочу буду чітким: ми продовжуватимемо підтримувати Україну, надаватимемо всю необхідну підтримку, щоб вони могли відстоювати свою позицію", - сказав Байден.
Також президент Штатів наголосив, що нині не можна обговорювати Україну без присутності її представників.
"Україна має вирішувати, як їй вести бойові дії. Ми розуміємо, що наближається війна і напевно вони (армія Росії, - ред.) дещо сповільняться, і я маю таку впевненість, що Росії не вдасться окупувати більше українських земель", - додав Байден.
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