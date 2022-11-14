Про це президент США Джозеф Байден сказав на підсумковій пресконференції за підсумками зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, яку транслював телеканал "Еспресо".

"Насправді, відвоювання Херсона - це дуже знакова перемога для України, можу хіба що аплодувати хоробрості й потужності Збройних Сил й народу України.

Зараз важко говорити, що це означає, але я хочу буду чітким: ми продовжуватимемо підтримувати Україну, надаватимемо всю необхідну підтримку, щоб вони могли відстоювати свою позицію", - сказав Байден.

Також президент Штатів наголосив, що нині не можна обговорювати Україну без присутності її представників.

"Україна має вирішувати, як їй вести бойові дії. Ми розуміємо, що наближається війна і напевно вони (армія Росії, - ред.) дещо сповільняться, і я маю таку впевненість, що Росії не вдасться окупувати більше українських земель", - додав Байден.

Cаміт G20 відбуватиметься на Балі 15–16 листопада. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті в онлайн-форматі.

Голова Громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж в ефірі Еспресо зазначив, що Україна стане центральним питанням на саміті.

Володимир Путін не полетів на саміт G20. За словами його речника – "через необхідність залишатися у РФ". Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Австрії 2014-2021 рр. Олександр Щерба вважає, що відсутність Путіна на саміті G20 – це "ознака слабкості, переляку та ізоляції".

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав країни G20 до скоординованих дій для розв'язання проблеми міжнародної економічної нестабільності через війну в Україні.

У понеділок, 14 листопада, на полях саміту G20 в Індонезії Джо Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном вперше після обрання президентом США.

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