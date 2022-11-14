Про це пише Reuters.

Сунак відвідає саміт G20 на індонезійському острові Балі у вівторок, 15 листопада.

"Кожна родина на планеті відчуває вплив путінської війни", - заявив він, маючи на увазі ціни на енергоносії, які зростають через бойові дії в Україні.

"Цього року світ знову розраховує на G20, аби забезпечити стабільність міжнародних ринків і полегшити тягар найбідніших людей у світі", - додав Сунак.

Передбачається, що прем'єр-міністр Великої Британії використовуватиме G20 як "можливість викрити путінське варварство і змусити Росію подивитися в обличчя глобальним стражданням, викликаним цією безглуздою кампанією насильства".

Сунак закликає інших лідерів G20 запропонувати пряму державну підтримку найбільш уразливим, зміцнити енергетичну безпеку та вжити "швидких заходів", аби допомогти бідним країнам краще впоратися з борговим тягарем.

Президент РФ Володимир Путін не відвідає саміт G20, російську делегацію на Балі очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Сунак запропонував план із 5 кроків для економічної ізоляції Росії.