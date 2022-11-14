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Прем'єр Британії назвав РФ ізгоєм та запропонував план з економічної ізоляції країни

14 листопада, 2022 понедiлок
09:36
Світ Ріші Сунак

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак назвав Росію "країною-ізгоєм" та запропонував план з 5 пунктів щодо зниження її впливу на економіку світу

Про це повідомляє The Telegraph.

Він вважає, що країнам потрібно продовжувати знижувати залежність від російських енергоносіїв та виробляти більше продовольства.

План Сунака складається з п'яти пунктів:

  • Продовження підтримки тим, кому вона найбільше потрібна зимою. Прем'єр зазначив, що Велика Британія продовжує допомагати Україні, своїм громадянам у плані рахунків за електроенергію, а також вживає заходів щодо запобігання голоду у світі

  • Країни, які мають можливість, мають виробляти більше продовольства та вивільняти запаси. Сунак звинуватив Росію у використанні продовольства як зброю та підтримав зусилля ООН щодо продовження зернової угоди

  • Забезпечення безпеки ланцюжків постачання та швидка відмова від енергозалежності від таких країн, як Росія

  • Залишатися прихильними до просування вільних ринків і відкритої глобальної економіки.

  • Виявляти тих, хто використовує свої можливості, щоб створити кредитні пастки для країн, що розвиваються (політика при якій країна-кредитор збільшує свій вплив шляхом збільшення боргу країні-позичальнику), а також зайнятися усуненням причин зростання інфляції

Раніше Ріші Сунак пообіцяв на саміті Великої двадцятки кинути виклик режиму Володимира Путіна.

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Економіка
Росія
Велика Британiя
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