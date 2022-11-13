Про це повідомляє The Daily Telegraph.

За словами Сунака, Росія своєю агресією проти України занурила світову економіку в хаос та виявила зневагу до міжнародного права.

"Війна Путіна викликала спустошення в усьому світі, знищуючи життя і занурюючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми кинемо виклик режиму Путіна та викриємо їхнє презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють форуми G20", - сказав Сунак.

Він додав, що на відміну від РФ, союзники та Британії працюватимуть над розв'язання світових проблем.

Саміт "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада в Індонезії.

10 листопада стало відомо, що Володимир Путін не відвідає саміт G20, а російську делегацію на Балі очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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