Новий прем'єр Британії Сунак пообіцяв кинути виклик режиму Путіна на саміті G20
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв на саміті "Великої двадцятки" кинути виклик режиму Володимира Путіна
Про це повідомляє The Daily Telegraph.
За словами Сунака, Росія своєю агресією проти України занурила світову економіку в хаос та виявила зневагу до міжнародного права.
"Війна Путіна викликала спустошення в усьому світі, знищуючи життя і занурюючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми кинемо виклик режиму Путіна та викриємо їхнє презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють форуми G20", - сказав Сунак.
Він додав, що на відміну від РФ, союзники та Британії працюватимуть над розв'язання світових проблем.
Саміт "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада в Індонезії.
- 10 листопада стало відомо, що Володимир Путін не відвідає саміт G20, а російську делегацію на Балі очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе