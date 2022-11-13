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Новий прем'єр Британії Сунак пообіцяв кинути виклик режиму Путіна на саміті G20

13 листопада, 2022 неділя
13:29
Світ Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв на саміті "Великої двадцятки" кинути виклик режиму Володимира Путіна

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

За словами Сунака, Росія своєю агресією проти України занурила світову економіку в хаос та виявила зневагу до міжнародного права. 

"Війна Путіна викликала спустошення в усьому світі, знищуючи життя і занурюючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми кинемо виклик режиму Путіна та викриємо їхнє презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють форуми G20", - сказав Сунак.

Він додав, що на відміну від РФ, союзники та Британії працюватимуть над розв'язання світових проблем. 

Саміт "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада в Індонезії. 

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Володимир Путін
Індонезія
війна з Росією
саміт G20
Велика Британiя
G-20
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