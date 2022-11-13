Україна буде питанням номер один на саміті G20, - Джердж

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"На саміті G20 ми очікуємо уваги до України. Оскільки російсько-українська війна глобально вплинула на весь світ. Зараз у світі посилились проблеми з харчуванням. Блокада України, яка є одним зі світових лідерів з експорту зерна, спричинила зростання цін на харчові продукти у всьому світі", - пояснив Джердж.

Аналітик наголосив, що російське вторгнення до України відчуває на собі кожна країна світу.

"Також зараз існує й енергетична криза через російське вторгнення до України. Це визнають багато країн. В тому числі країни-члени НАТО, які обʼєднують понад 1 млрд людей. У світі не залишилось країн, які б не потерпали через цю війну. Саме тому питання України стане центральним на саміті G20", - додав він.

10 листопада стало відомо, що Володимир Путін не відвідає саміт G20, а російську делегацію на Балі очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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