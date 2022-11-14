У кремлі пояснили, чому Путін не полетів на саміт G20

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, президент Росії вирішив не летіти на саміті G20 до Індонезії, оскільки обставини вимагають, щоб він залишався в країні.

"Що стосується президента, то обставини диктують пріоритет його перебування в Російській Федерації, тому було прийнято рішення взяти участь російській стороні в цьому саміті на рівні міністра закордонних справ", - сказав Пєсков.

Він додав, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров отримав від Володимира Путіна послання, яке він виголосить на Балі.

Cаміт G20 відбуватиметься 15-16 листопада.

11 листопада Пєсков заявив, що Путін не виступатиме на G20, навіть онлайн.

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