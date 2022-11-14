У кремлі пояснили, чому Путін не полетів на саміт G20
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не полетів на саміт G20 через необхідність залишатися у РФ
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Пєскова, президент Росії вирішив не летіти на саміті G20 до Індонезії, оскільки обставини вимагають, щоб він залишався в країні.
"Що стосується президента, то обставини диктують пріоритет його перебування в Російській Федерації, тому було прийнято рішення взяти участь російській стороні в цьому саміті на рівні міністра закордонних справ", - сказав Пєсков.
Він додав, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров отримав від Володимира Путіна послання, яке він виголосить на Балі.
Cаміт G20 відбуватиметься 15-16 листопада.
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11 листопада Пєсков заявив, що Путін не виступатиме на G20, навіть онлайн.
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