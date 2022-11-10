Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Дипломат прокоментував те, що Росію на зустрічі Великої двадцятки буде представляти не президент РФ Путін, а міністр закордонних справ Лавров:"Звичайно, Путін злякався, бо він отримує від ЗСУ таких ляпасів, що ляпаси ще й на міжнародному майданчику для Путіна були б дуже болісними, до того ж довелось би пройти через те, що пройшов Лавров на засідання міністрів закордонних справ G20. Крім того, ганьба Росії, яку пережив Лавров на попередній зустрічі, продовжиться на цьому саміті".



Олександр Щерба зазначив, що є зрозумілою відсутність на цьому саміті президента України Володимира Зеленського через війну, до того ж Україна не входить до Великої двадцятки, тому Зеленський був би тільки гостем на саміті.



"А Росія є членом G20 і не приїзд її очільника на саміт – це є ознакою слабкості, переляку, ганьби та ізоляції, у яку потрапила Росія через свої ганебні рішення. Членство у Великій двадцятці визначається рівнем економічного розвитку країни, обсягом бюджету, тому будемо сподіватися, що у наслідок цієї війни рівень економіки та бюджет РФ впаде до такого рівня, що перебування цієї держави серед більш-менш розвинутих країн світу буде безглуздим", - підсумував Щерба.

8 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Великої двадцятки в онлайн-форматі.

Того ж дня президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Путін також візьме участь у саміті дистанційно.

Натомість колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Путін не братиме участь у саміті G20.

10 листопада CNN плвідомили, що президент Росії Володимир Путін не відвідає саміт G20, а поїде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров

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