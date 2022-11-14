Про це повідомляє CNN.

У понеділок, 14 листопада, Джо Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном вперше після обрання президентом США

Очільник Білого дому заявив, що надалі зобов’язується підтримувати відкриті лінії зв’язку із Сі Цзіньпіном та між урядами країн і шукати шляхи розв'язання глобальних проблем.

"Я вважаю, що лідери наших двох націй розділяють відповідальність за те, щоб показати, що Китай і США можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти переростанню конкуренції у щось навіть близьке до конфлікту та знайти шляхи спільної роботи над терміновими глобальними проблемами, які вимагають нашої спільної співпраці", - сказав Байден.

Сі Цзіньпін наголосив, що зараз відносини між США та Китаєм залишають бажати кращого.

"Наразі китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі занепокоєні. Це не те, чого очікує міжнародна спільнота. Як лідери двох великих країн, ми повинні намітити правильний курс для відносин США і Китаю. Нам потрібно знайти правильний напрямок для розвитку двосторонніх відносин і підняти їх рівень", – зазначив Сі Цзіньпін.

10 листопада речниця Білого дому Карін Жан П’єр підтвердила, що Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться напередодні саміту Великої двадцятки.

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