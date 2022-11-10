Про це повідомляє сайт Білого дому.

"Президент Байден зустрінеться з президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем на Балі в Індонезії 14 листопада 2022 року", - ідеться у повідомленні.

У Білому домі зазначили, що лідери США та Китаю обговорять зусилля щодо підтримки та поглиблення ліній зв’язку між їхніми державами та відповідального управління конкуренцією.

Також ітиметься про взаємодію в питаннях, де інтереси країн збігаються, зокрема у питанні транснаціональних викликів, які впливають на міжнародну спільноту.

Крім того, обидва лідери обговорять низку регіональних і глобальних запитань.

8 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Великої двадцятки в онлайн-форматі.

Того ж дня президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що президент РФ Володимир Путін також візьме участь у саміті дистанційно.

CNN повідомило, що від РФ на саміт G20 поїде очільник МЗС Сергій Лавров.

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