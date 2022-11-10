Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться напередодні саміту G20
Речниця Білого дому Карін Жан П’єр підтвердила заплановану зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна напередодні саміту Великої двадцятки
Про це повідомляє сайт Білого дому.
"Президент Байден зустрінеться з президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем на Балі в Індонезії 14 листопада 2022 року", - ідеться у повідомленні.
У Білому домі зазначили, що лідери США та Китаю обговорять зусилля щодо підтримки та поглиблення ліній зв’язку між їхніми державами та відповідального управління конкуренцією.
Також ітиметься про взаємодію в питаннях, де інтереси країн збігаються, зокрема у питанні транснаціональних викликів, які впливають на міжнародну спільноту.
Крім того, обидва лідери обговорять низку регіональних і глобальних запитань.
- 8 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Великої двадцятки в онлайн-форматі.
- Того ж дня президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що президент РФ Володимир Путін також візьме участь у саміті дистанційно.
- CNN повідомило, що від РФ на саміт G20 поїде очільник МЗС Сергій Лавров.
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