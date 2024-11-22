Юлія Саніна з The Hardkiss озвучила персонажку в "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"
Українська співачка, фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна стала голосом героїні відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", на імʼя Агата
Про це повідомили в instagram музичного проєкту.
Артистку Юлію Саніну можна почути в грі "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", розробленій українською компанією GSC Game World.
"Знайомтесь! Це Агата — важливий сюжетний персонаж у S.T.A.L.K.E.R. 2. В українській версії гри Агата розмовляє моїм голосом. Зустрінете її — передавайте привіт", - написала Саніна.
Фото: instagram The Hardkiss
На вихід гри шанувальники чекали 10 років.
- 20 листопада відбувся реліз відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля": розробники присвятили гру захисникам та захисницям України. Гра викликала такий ажіотаж, що в українців масово зʼявились проблеми з Інтернетом.
- За 2 дні після премʼєри відеогри було продано більше ніж 1 млн копій.
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