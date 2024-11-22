Юлія Саніна з The Hardkiss озвучила персонажку в "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"

Про це повідомили в instagram музичного проєкту.

Артистку Юлію Саніну можна почути в грі "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", розробленій українською компанією GSC Game World.

"Знайомтесь! Це Агата — важливий сюжетний персонаж у S.T.A.L.K.E.R. 2. В українській версії гри Агата розмовляє моїм голосом. Зустрінете її — передавайте привіт", - написала Саніна.

Фото: instagram The Hardkiss

На вихід гри шанувальники чекали 10 років.