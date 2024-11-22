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Головна Культура Юлія Саніна з The Hardkiss озвучила персонажку в "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"

Юлія Саніна з The Hardkiss озвучила персонажку в "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"

Дар'я Тарасова
22 листопада, 2024 п'ятниця
18:47
Культура

Українська співачка, фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна стала голосом героїні відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", на імʼя Агата

Зміст

Про це повідомили в instagram музичного проєкту.

Артистку Юлію Саніну можна почути в грі "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", розробленій українською компанією GSC Game World.

"Знайомтесь! Це Агата — важливий сюжетний персонаж у S.T.A.L.K.E.R. 2. В українській версії гри Агата розмовляє моїм голосом. Зустрінете її — передавайте привіт", - написала Саніна.

Фото: instagram The Hardkiss

На вихід гри шанувальники чекали 10 років. 

  • 20 листопада відбувся реліз відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля": розробники присвятили гру захисникам та захисницям України. Гра викликала такий ажіотаж, що в українців масово зʼявились проблеми з Інтернетом.
  • За 2 дні після премʼєри відеогри було продано більше ніж 1 млн копій.
Теги:
Новини
музика
Шоу-бізнес
кіберспорт
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