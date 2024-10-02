Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ

Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ

Юлія Юліна
2 жовтня, 2024 середа
16:21
Економіка Данило Гетманцев

В Україні з урахуванням поточних потреб бюджету потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ

Зміст

Про це під час заходу "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна" 2 жовтня розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, ідею підвищити ПДВ озвучували ще на початку розробки відповідного законопроєкту, однак після тривалих дискусій згадку про зміну ПДВ прибрали. Наразі її немає в тому документі, який розглядають у сесійній залі. Водночас Гетманцев вважає це неправильним.

"Були аргументи за, були аргументи проти. Були сумні очі Мінфіну — я розумію цей погляд і становище, в якому опинився Мінфін. Політично, на рівні команди, було прийнято рішення, що ми залишаємо саме цей податок (стандартну ставку ПДВ 20% — ред.)", - сказав нардеп.

Він зазначив, що на рішення прибрати норму про підвищення ПДВ вплинули не лише політичні, а й економічні аспекти.

"Наприклад, регресивний характер податку на додану вартість, з іншого боку — його прямий вплив на інфляцію. Військовий збір не впливає на інфляцію негативно, я б сказав навіть — позитивно впливає", - сказав політик.

"Але якби ви мене запитали, з урахуванням потреб бюджету зараз, у реальній ситуації, а не для того, щоб зібрати лайки, то необхідно піднімати й військовий збір, і ПДВ, не чіпаючи інших податків", - додав Гетманцев.

Що відомо про законопроєкт щодо підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

Читайте також: Військовий збір та інші податки хочуть підвищити. Як це вплине на українців

Теги:
Новини
Україна
податки
Данило Гетманцев
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
1 жовтня, 2024 вiвторок
Перші висновки та наслідки відходу з Вугледара. Колонка Сергія Згурця
Сергій Наєв
Автор Артем Лагутенко
1 жовтня, 2024 вiвторок
"Перш ніж наступати, ми маємо вичерпати ресурси ворога": генерал-лейтенант Наєв про можливість контрнаступу
Пожежа у Росії через атаку дронів
Автор Марина Клюєва
30 вересня, 2024 понедiлок
"Мало сумнівів у тому, що наш удар не досягнув мети": Defense Express про атаку на ворожий арсенал "Котлубань"
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 45.5
    Продаж 46.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
2 жовтня
17:50
МЗС України
МЗС засудило іранський напад на Ізраїль і закликало партнерів так само захищати небо над Україною
17:48
Войцех Щенсни
Ексголкіпер "Арсеналу" та "Ювентуса" відновив карʼєру заради "Барселони"
17:42
Роман Балаян отримав премію Довженка за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва
17:26
Ексклюзив
мобілізація
Громадян до 25 років не мобілізовуватимуть, про це є згода з військовим керівництвом, - нардеп Цимбалюк
17:23
долар євро гривня валюта обмін
Південна Корея вперше надасть Україні кредит: на що спрямують $100 млн
17:22
кібератака
ГУР атакувало фінансовий сектор РФ: під кіберудар потрапили Ростелеком і Альфа-банк, - ЗМІ
16:58
Забруднене повітря у Києві
У Києві погіршилася якість повітря: людям радять обмежити перебування на вулиці
16:57
Торецьк, обстріл, ракетний удар, обстріли, Донеччина
Протягом літа 2024 року через російську агресію в Україні загинули 589 цивільних, - ООН
16:57
інавгурація путіна
Кремлю нічим платити за війну, це доведеться робити "простим росіянам", - ЦПД
16:55
Посилка
"Пільгу в 150 євро треба прибрати": Гетманцев заявив про необхідність оподаткування всіх посилок з-за кордону
16:55
Оновлено
дрон, БПЛА
Росіяни атакували Херсон з артилерії та БПЛА: двоє загиблих, є поранені
16:50
У США вийшов "Словник війни" Остапа Сливинського з присвятою Максиму Далі Кривцову
16:50
обстріл швидка допомога
Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину: пошкоджено 4 "швидкі", постраждав водій
16:43
На фронті з початку доби зафіксували 57 боєзіткнень: найгарячіше - на Курахівському напрямку
16:42
на фото наслідки обстрілу Краматорська
Окупанти атакували Краматорськ трьома керованими авіабомбами: поранено людину
16:28
Оновлено
хасиди-паломники в Умані
До Умані на святкування Рош га-Шана приїхали 31,5 тис. хасидів, ще 14 тис. охочих не змогли прибути через обстріл Ізраїлю
16:27
Коригувала удари по Харкову: СБУ оголосила підозру викладачці університету
16:24
Тарас Степаненко, Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" - "Аталанта": букмекери спрогнозували переможця матчу Ліги чемпіонів
16:23
Ексклюзив
авіаносець Dwight D. Eisenhower
США зосередили на Близькому Сході понад 50 тис. військових, - посол України в Ізраїлі Корнійчук
16:22
путін
Путін підписав закон про звільнення від кримінальної відповідальності підсудних, які готові воювати проти України
16:10
На фото: Артем Пивоваров
Пивоваров і KOLA записали дует "Ніч яка місячна" за віршем Михайла Старицького
16:09
У Бердянську внаслідок вибуху авто загинув суддя-зрадник Ломейко
16:08
OPINION
Про мирні плани та дипломатію
15:57
окупанти
Загарбники розпочали "призов" до російської армії на ТОТ Херсонщини
15:55
ЗСУ
У ЗСУ спростували інформацію про нібито застосування РФ авіабомби ОДАБ-9000
15:52
Естонія
Естонія розглядає відправлення своїх військових в Україну для небойових завдань, - глава міноборони Певкур
15:51
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Без США Україні практично неможливо виграти війну, - Яценюк
15:46
Ексклюзив
Військовий оглядач Попович пояснив, чому росіяни збільшили кількість ударів КАБами по Запоріжжю
15:43
Ізраїль Україна
Стрілянина в Тель-Авіві 1 жовтня: серед поранених - українка
15:40
осінь
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода найближчими днями, та де пройдуть дощі
15:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Схід України хитається під тиском нової російської тактики і більшої вогневої потужності, а в Херсоні під час хвилини пам'яті росіяни вбили 6 людей. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
15:34
валюта євро
Ukraine Facility: Київ виконав 8 із 9 квартальних індикаторів для отримання чергового траншу
14:53
На фото Сергій Жадан
"Роботи багато": Жадан розповів, чим займається на військовій службі
14:46
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:41
Зеленський провів кадрові ротації в Службі зовнішньої розвідки
14:36
Владислав Сіренко
Непереможний український важковаговик нокаутував американця в 4-му раунді
14:27
презентація пам’ятної монети "Абсолютний"
Нацбанк випустив монету "Абсолютний", присвячену боксеру Олександру Усику
14:26
Кіборги, 2017
У Польщі покажуть фільм Сеїтаблаєва "Кіборги" про оборону Донецького аеропорту
14:22
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі не підписала закони, які обмежують права ЛГБТ: тепер це має зробити спікер парламенту
14:11
Switchblade
Американська компанія AeroVironment підписала угоду про виробництво в Україні боєприпасів Switchblade 600
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV