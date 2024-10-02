Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ

Про це під час заходу "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна" 2 жовтня розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, ідею підвищити ПДВ озвучували ще на початку розробки відповідного законопроєкту, однак після тривалих дискусій згадку про зміну ПДВ прибрали. Наразі її немає в тому документі, який розглядають у сесійній залі. Водночас Гетманцев вважає це неправильним.

"Були аргументи за, були аргументи проти. Були сумні очі Мінфіну — я розумію цей погляд і становище, в якому опинився Мінфін. Політично, на рівні команди, було прийнято рішення, що ми залишаємо саме цей податок (стандартну ставку ПДВ 20% — ред.)", - сказав нардеп.

Він зазначив, що на рішення прибрати норму про підвищення ПДВ вплинули не лише політичні, а й економічні аспекти.

"Наприклад, регресивний характер податку на додану вартість, з іншого боку — його прямий вплив на інфляцію. Військовий збір не впливає на інфляцію негативно, я б сказав навіть — позитивно впливає", - сказав політик.

"Але якби ви мене запитали, з урахуванням потреб бюджету зараз, у реальній ситуації, а не для того, щоб зібрати лайки, то необхідно піднімати й військовий збір, і ПДВ, не чіпаючи інших податків", - додав Гетманцев.

Що відомо про законопроєкт щодо підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

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